Pedro Sousa afastado no qualifying do torneio de Wimbledon

Na relva do All England Club, Sousa, de 34 anos, foi derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-2, num duelo que durou 50 minutos

O tenista português Pedro Sousa, 378.º do ranking mundial, foi hoje afastado na primeira ronda do qualifying do torneio de Wimbledon, terceira prova do Grand Slam, ao perder com o austríaco Sebastian Ofner, 222.º classificado, em dois sets.

Na relva do All England Club, Sousa, de 34 anos, foi derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-2, num duelo que durou 50 minutos.

Ainda hoje, Gastão Elias disputa a primeira ronda do qualifying e tenta garantir um lugar no quadro principal de singulares do torneio britânico, em que já está João Sousa.