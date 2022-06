Pedro Araújo segue para a segunda ronda do challenger 3 de Oeiras, Cação eliminado

Araújo, de 20 anos, recebeu um wild card para o quadro principal do torneio

Pedro Araújo estreou-se esta segunda-feira com uma vitória no challenger 3 de Oeiras e garantiu a qualificação para a segunda ronda no Complexo de Ténis do Jamor, enquanto Tiago Cação foi eliminado.

O jovem jogador, de 20 anos, recebeu um wild card para o quadro principal do torneio e superou o francês Laurant Lokoli, número 243 no ranking ATP, em três equilibrados sets, com os parciais de 3-6, 7-5 e 7-5, ao cabo de três horas e 16 minutos.

Depois de ter estado em desvantagem por 3-5 e ter conseguido salvar um match point, Pedro Araújo, que figura no 623.º lugar na hierarquia mundial, deu a volta ao encontro, ganhando quatro jogos consecutivos para selar o desafio e marcar duelo com o polaco Daniel Michalski (268.º ATP), que hoje derrotou o libanês Benjamin Hassan, por duplo 6-4.

Já Tiago Cação, também agraciado com um wild card, não resistiu ao alemão Tobias Kamke (349.º) e, ao fim de três partidas, pelos parciais de 6-7 (7-9), 6-2 e 6-4, cedeu a permanência em prova, organizada pela Federação Portuguesa de Ténis e pontuável para o ATP Challenger Tour.