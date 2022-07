Pedro Araújo eliminado na primeira ronda do challenger do Porto

No quadro principal estão igualmente, Nuno Borges, João Domingues, Frederico Silva e Pedro Sousa.

Pedro Araújo foi eliminado na primeira ronda do challenger do Porto, ao perder com o australiano James Duckworth, primeiro cabeça de série.

O tenista português, 589.º da hierarquia mundial e que recebeu um convite para o quadro principal, foi batido pelo australiano, 74.º, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 21 minutos.

Antes, Daniel Rodrigues tinha garantido uma vaga no quadro principal, ao vencer o compatriota Henrique Rocha na derradeira ronda da qualificação, na qual caiu também Duarte Vale.

