Pai de Djokovic: "Se não o libertarem na próxima meia hora, vamos lutar nas ruas"

Sérvio está retido no aeroporto a ser interrogado e sem acesso ao seu telemóvel

Novak Djokovic continua retido no aeroporto de Melbourne e a situação não está a agradar em nada a Srdjan Djokovic, pai do tenista, que promete manifestação pública caso a situação se mantenha.

"Não faço ideia do que se está a passar, eles têm o meu filho em cativeiro há cinco horas. Isto é uma luta pela liberdade do mundo, não é uma luta só do Novak, é uma luta por todos no mundo! Se não o deixarem sair em meia hora, vamos juntar-nos nas ruas. Isto é uma luta por todos", afirmou, através do jornal Sputnik Serbia.

Jaala Pulford, ministra do desporto do estado australiano de Victoria, já garantiu que não irá conceder um visto a Novak Djokovic, que teve uma exceção médica para viajar para a Austrália, mas que ainda não sabe se vai poder defender o primeiro Grand Slam da temporada.