Pai de Djokovic: "Acabou a tentativa de assassinato, com 50 balas no peito do Novak"

Srdjan Djokovic, pai de Novak, reagiu nas redes sociais à deportação do tenista sérvio.

Novak Djokovic vai ser deportado da Austrália, pelo que falhará o Open daquele país, e o pai do tenista, Srdjan, comentou a decisão com uma frase forte. No Instagram, o progenitor falou numa "tentativa de assassinato ao melhor desportista do mundo".

"Acabou a tentativa de assassinato do melhor desportista do mundo. 50 balas no peito do Novak", escreveu.

De resto, Djokovic já está no aeroporto de Melbourne, de onde será deportado da Austrália, depois de o cancelamento do visto de entrada no país ter sido confirmado por uma decisão judicial.

O líder do ranking mundial, de 34 anos, recorreu do cancelamento do visto, mas o Tribunal Federal australiano indeferiu hoje o recurso e Djokovic deverá viajar para o Dubai, ficando impedido de defender o título no Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2022, que começa na segunda-feira.

Três juízes do Tribunal Federal confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, que não está vacinado contra a covid-19, por motivos de interesse público.

Uma ordem de deportação inclui também, geralmente, uma proibição de três anos de entrar no país.

"Estou extremamente desapontado com a decisão do tribunal de indeferir o meu pedido de revisão judicial da decisão do ministro de cancelar o meu visto, o que significa que não posso ficar na Austrália e participar no Open", lamentou o número um mundial.