Pai de Djokovic foi visto com apoiantes de Putin e já reagiu à polémica

Srdjan Djokovic diz que foi "apanhado" por manifestantes pró-Rússia.

Na noite de quarta-feira, Srdjan Djokovic, pai do tenista sérvio Novak Djokovic, foi visto a tirar fotografias com apoiantes de Putin e, num vídeo que começou a circular nas redes sociais, ouve-se mesmo Srdjan a desejar "longa vida à Rússia". O episódio criou polémica ontem e, entretanto, o progenitor emitiu um comunicado para comentar o sucedido.

"Estou aqui, no Open da Austrália, para apoiar o meu filho. Não tinha intenção de causar distúrbios e manchetes. Estava no exterior com fãs do Novak, como faço sempre depois dos jogos do meu filho, para celebrar as vitórias e tirar fotografias. Não tinha intenção de ser apanhado nesta situação. Eu e a minha família vivemos o horror da guerra e só desejamos a paz. Portanto, decidi que não vou assistir à meia-final do Novak. Vou ver em casa. Desejo um grande jogo e vou estar a torcer pelo meu filho, como sempre", pode ler-se.

Em relação à frase que proferiu - "longa vida à Rússia" - Srdjan Djokovic não fez qualquer comentário.

