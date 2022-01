Mãe de Djokovic em conferência: "Novak foi sujeito a tortura"

Vários familiares compareceram à conferência de imprensa, ao mesmo tempo que o tenista reagia via redes sociais

Os pais de Novak Djokovic não ficaram satisfeitos com a forma como as autoridades australianas geriram o caso do tenista. Segundo a mãe do atleta, houve mesmo tortura.

"Ele sempre lutou pela justiça, não fez nada de mal, não violou nenhuma das suas leis e foi sujeito a tortura e assédio, e vamos ouvir ainda mais sobre o que ele teve de passar", explicou.

Srdjan Djokovic, pai de Novak Djokovic, também falou em conferência de imprensa sobre a vitória judicial do filho, que viu o seu cancelamento de visto anulado. Para o pai do número um mundial, foi uma vitória da justiça.

"Estamos aqui para celebrar a vitória do Novak. A justiça ganhou e o Estado de direito ganhou", afirmou Srdjan, em declarações aos jornalistas.

Já Djordje Djokovic, irmão mais novo do tenista sérvio, também passou a ideia de triunfo, destacando que Novak acabou por cumprir com as obrigações na viagem até solo australiano.

"Novak está livre. Há alguns momentos atrás, ele treinou. Estava num court de ténis. Veio à Austrália para jogar ténis, para tentar ganhar outro Open da Austrália e ganhar um recorde que persegue há muitos anos. Ele tinha todos os documentos que lhe eram exigidos", explicou.