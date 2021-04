Pai de Djokovic deixa críticas a Federer: "Não é um homem assim tão bom"

Srdjan Djokovic, pai do atual número um mundial, em entrevista no programa "Ace at Eleven", da televisão sérvia "K1".

O pai de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, em entrevista no programa "Ace at Eleven", da televisão sérvia "K1", deixou algumas críticas a Roger Federer, lamentando ainda que haja muita gente que não gosta do filho, atual número um mundial.

"Há cerca de 15 anos Federer atacou o meu filho quando ainda era jovem, tinha 18 ou 19 anos. Sabia que viria aí alguém que seria melhor do que ele. Então eu disse que [Federer] era um grande campeão, o melhor da altura, mas por muito que seja um grande campeão, Federer não é um homem assim tão bom", começou por dizer.

"É óbvio que os órgãos de comunicação social estrangeiros não têm a melhor opinião a nosso respeito e acham que os incomodamos constantemente. Para dizer a verdade, não quero fazer parte do seu mundo distorcido", continuou, antes de concluir:

"Lamento que não gostem do Novak. Apenas digo a verdade. Que devo fazer? Difamam tanto e dizem tantas coisas repugnantes sobre ele [Novak Djokovic] que é inacreditável. As minhas respostas são muito mais nítidas em comparação com a forma como tratam este grande campeão, que não voltarão a ter neste mundo."