Osaka "destronada" em dia de confirmações no Open da Austrália

Rafael Nadal, Alexander Zverev e Ashleigh Barty, líder do ranking WTA, asseguraram esta sexta-feira a qualificação para os oitavos de final do Open da Austrália, que perdeu a sua campeã em título, a tenista japonesa Naomi Osaka.

Já depois do desaire de Osaka, que defendia o título em Melbourne Park, o espanhol Rafael Nadal encerrou a sessão noturna com uma boa exibição, confirmando o seu favoritismo diante do russo Karen Khachanov, com quem nunca havia perdido nos sete encontros anteriores, impondo-se por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1.

Graças à vitória sobre o antigo top 10 mundial e atual 30.º colocado, o esquerdino de Manacor continua na rota pelo 21.º troféu do Grand Slam.

Assim como Rafael Nadal, de 35 anos, Alexander Zverev, um dos principais candidatos ao triunfo nos Antípodas, prosseguiu a sua caminhada sem percalços, ao alcançar um triunfo fácil ante o qualifier moldavo Radu Albot, que derrotou João Sousa na fase de qualificação, por 6-3, 6-4 e 6-4.

Depois de afastar o 124.º colocado na hierarquia mundial com 16 ases e ganhando 83% dos pontos na sequência do seu primeiro serviço, o germânico, campeão das ATP Finals e à procura do primeiro título do Grand Slam, vai defrontar na ronda seguinte o canadiano Denis Shapovalov, 14.º pré-designado, que ultrapassou esta sexta-feira o norte-americano Ryan Opelka, com os parciais de 7-6 (7-4), 4-6, 6-3 e 6-4.

Numa jornada sem surpresas de maior no quadro masculino, um dos encontros mais aguardados era o duelo entre Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, que não defraudou expectativas e acabou com a vitória do italiano, de 25 anos, em cinco equilibrados parciais - de 6-2, 7-6 (7-3), 4-6, 2-6 e 7-6 (10-5)-, ao cabo de quatro horas e 10 minutos.

Depois de vencer os dois primeiros sets, o número sete do mundo assistiu à notável recuperação do jovem promissor espanhol, de 18 anos, que figura no 31.º lugar no ranking ATP, mas, ainda assim, conseguiu assegurar a passagem aos oitavos de final na Rod Laver Arena, mesmo tendo torcido o tornozelo direito no segundo jogo do quinto set.

"Senti-me confiante e tinha o ascendente do meu lado no terceiro set, mas depois fui quebrado. A minha energia não estava bem no quarto set e no quinto comecei a pensar em lutar por todos os pontos. Em qualquer encontro alguma coisa acontece, mas lutei para ultrapassar isso", afirmou Berrettini, lembrando que na idade de Alcaraz "não tinha qualquer ponto ATP e ele só irá melhorar".

Enquanto o transalpino marcou encontro com o espanhol Pablo Carreño-Busta, 21.º classificado na hierarquia ATP que precisou de quatro partidas para derrotar o norte-americano Sebastian Korda (43.º), por 6-4, 7-5, 6-7 (6-8) e 6-3, o francês Gael Monfils (20.º) vai defrontar nos oitavos de final o sérvio Miomir Kecmanovic, após se impor hoje ao chileno Cristian Garín (19.º), pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-1 e 6-3.

Na competição feminina, assistiu-se à confirmação da número um mundial, Ashleigh Barty, e à surpresa da derrota de Naomi Osaka, bicampeã do Open da Austrália e a defender o título ante a norte-americana Amanda Anisimova (60.ª ), de 20 anos, que levou a melhor em três partidas, por 4-6, 6-3 e 7-6 (10-5), ao fim de duas horas e 15 minutos na Margaret Court Arena, depois de salvar dois match points.

Dada a eliminação da nipónica, número 14 no ranking WTA, já depois da espanhola Garbiñe Muguruza (3.ª) ter ficado na quinta-feira pelo caminho, a tarefa de Barty, de 25 anos, fica mais facilitada rumo à conquista daquele que poderá ser o seu terceiro major, primeiro em casa, após Roland Garros em 2020 e Wimbledon em 2021.

Depois de derrotar a italiana Camila Giorgi (33.ª), por 6-2 e 6-3, a australiana vai defrontar Anisimova nos oitavos de final, ao passo que a checa Barbora Krejcikova (4.ª) ganhou o duelo com a também campeã de Roland Garros (2017), a letã Jelena Ostapenko, com os parciais de 2-6, 6-4 e 6-4, para agendar um embate com a bielorrussa Victoria Azarenka, duas vezes vencedora em Melbourne Park, em 2012 e 2013.

A grega Maria Sakkari (8.ª), vencedora frente à russa Veronika Kudermetova, por 6-4 e 6-1, e a espanhola Paula Badosa (6.ª), que triunfou ante a ucraniana Marta Kostyuk, com 6-2, 5-7 e 6-4, também garantiram manutenção em prova.