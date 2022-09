Os números estratosféricos de Roger Federer, em dia de despedida

Redação com Lusa

Os principais feitos do suíço, que colecionou muitos títulos, bateu recordes e deixou uma marca impressionante no ténis

Os números da carreira do suíço Roger Federer, que hoje se despediu do ténis, ao lado de Rafael Nadal, num encontro de pares da Laver Cup, a decorrer em Londres:

3: número de anos em que Federer atingiu as finais dos quatro "Grand Slams" (2006, 2007 e 2009), um feito que nenhum outro tenista masculino conseguiu igualar até à data.

7: o suíço é o único tenista masculino a ter vencido as sete primeiras finais de "Grand Slam" que disputou. Os mais diretos perseguidores - Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten e Stanislas Wawrinka - ganharam "apenas" três.

8: títulos em Wimbledon (2003-2007, 2009, 2012 e 2017), o recorde de singulares do "major" londrino de relva.

10: títulos em Halle e Basileia. Além de deter o recorde desses torneios, também é o mais vitorioso no Dubai (8), Cincinnati (7) e nas ATP Finals (6).

10: finais consecutivas de torneios do "Grand Slam". O suíço é o único tenista masculino a ter conseguido tal feito, numa série que começou em Wimbledon, em 2005, e terminou no Open da Austrália, em 2008, quando foi eliminado nas meias-finais por Novak Djokovic.

20: títulos do "Grand Slam", incluindo um em Roland Garros (2009), cinco no Open dos Estados Unidos (2004-2008) e seis no Open da Austrália (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018).

24: triunfos consecutivos sobre jogadores do "top 10" (2003 a 2005).

24: vitórias consecutivas em finais no circuito ATP (2003 a 2005).

36: idade que tinha quando foi número um pela última vez, em 2018, tornando-se no mais velho líder da hierarquia mundial.

65: série de vitórias consecutivas em relva (2003 a 2008).

81: participações em "Grand Slams", um recorde que detém "ex aequo" com o espanhol Feliciano López.

100: primeiro tenista a somar mais de uma centena de triunfos em dois "majors" diferentes (105 em Wimbledon e 102 no Open da Austrália).

103: títulos conquistados, um número superado apenas por Jimmy Connors (109).

237: semanas consecutivas como líder do "ranking" mundial, um recorde.

310: semanas como número um. Apenas Novak Djokovic tem um registo melhor, com 373.

369: vitórias em torneios do "Grand Slam", contra apenas 60 derrotas. Nenhum outro jogador (masculino ou feminino) tem tantos triunfos em "majors", um registo que lhe permite deter também o recorde de presenças nos quartos de final (58) e nas meias-finais (46) na Era Open.

1527: encontros disputados, com um registo de 1.251 triunfos e 276 derrotas. É o segundo tenista da história com mais vitórias, atras de Connors (1274).