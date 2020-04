Open de Madrid rende-se ao virtual com propósito solidário

Grandes estrelas do circuito ATP e WTA defrontam-se à distância, num torneio que terá um prize-money de 150 mil euros, que o vencedor entregará a tenistas com mais problemas económicos

A organização do Open de Madrid, que se deveria realizar entre 01 e 10 de maio, anunciou a criação de um torneio virtual que colocará frente a frente "os melhores tenistas do mundo a partir das suas casas".

Neste torneio, que será disputado entre 27 e 30 de abril, "as grandes estrelas" do circuito ATP (masculino) e do WTA (feminino) enfrentar-se-ão no Estádio Manolo Santana, o principal "court" da Caja Mágica madrilena, que será recreado "detalhadamente" no jogo de vídeo Tennis World Tour, mas trocarão "as raquetes pelo comando das consolas".

"O Mutua Madrid Open Virtual Pro [...] nasce com o claro propósito solidário de ajudar os tenistas com mais dificuldades neste momento, a todos aqueles que não têm rendimentos para fazer face a estes meses de inatividade, e a todos os afetados pela covid-19. Por isso, o torneio contará com um "prize-money" de 150.000 euros em ambos os quadros (ATP e WTA), do qual os vencedores poderão decidir a quantia que entregam aos tenistas com mais problemas económicos", especifica a organização, em comunicado.

Outros 50 mil euros serão canalizados "integralmente para a redução do impacto social da pandemia da covid-19", acrescenta a nota.

O torneio virtual será disputado em formato de grupos e poderá ser acompanhado na página oficial e nas redes sociais do Open de Madrid e na televisão.

"O Mutua Madrid Open Virtual Pro será o primeiro torneio online do circuito ATP, oferecendo tanto aos jogadores, como aos adeptos uma nova forma de se relacionarem com a nossa modalidade", salientou o italiano Andrea Gaudenzi.

A ATP e o WTA suspenderam os torneios de ténis até 13 de julho de 2020, devido à pandemia de covid-19.