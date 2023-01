Open da Austrália: Tsitsipas e Swiatek dominam, Medvedev cai na terceira ronda

Resumo de mais um dia do "Happy Slam".

O grego Stefanos Tsitsipas e a polaca Iga Swiatek, número um mundial, dominaram esta sexta-feira rumo aos oitavos de final do Open da Austrália, ao contrário do russo Daniil Medvedev, eliminado pelo norte-americano Sebastian Korda, em Melbourne Park.

Depois do encerramento da última jornada já depois das 04:00 da manhã na Austrália, na sequência do triunfo épico do escocês Andy Murray sobre o australiano Thanasi Kokkinakis ao fim de cinco horas e 45 minutos, por 4-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3, 7-5, o dia de hoje trouxe algumas surpresas e várias confirmações, a começar por Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo.

Na luta pelo primeiro major da carreira e pela liderança do ranking ATP, que poderá alcançar caso conquiste o troféu nos Antípodas, o grego derrotou Tallon Griekspoor (63.º ATP), dos Países Baixos, em sucessivos sets, com os parciais de 6-2, 7-6 (7-5) e 6-3, após salvar um set point no segundo parcial.

Stefanos Tsitsipas, semifinalista em 2019, 2020 e 2021, vai marcar presença, pela quarta vez, na quarta ronda do Happy Slam e o próximo adversário será o italiano Jannik Sinner (16.º ATP), num embate que será a reedição dos quartos de final do ano passado, então dominado pelo helénico.

No confronto direto, Tsitsipas, de 24 anos, detém vantagem (4-1) sobre o jovem transalpino, de 21 anos, que esta sexta-feirarecuperou de dois sets a zero frente ao húngaro Marton Fucsovic (78.º ATP) para vencer em cinco partidas, por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 e 6-0, ao cabo de três horas e 33 minutos.

Entre as vitórias mais surpreendentes do dia de hoje, a principal foi protagonizada pelo norte-americano Sebastian Korda (31.º ATP), campeão júnior do Open da Austrália em 2018, que eliminou o russo Daniil Medvedev, duplo vice-campeão do torneio, em 2021 e 2022, em três partidas, pelos parciais de 7-6 (9-7), 6-3 e 7-6 (7-4), ao encerrar da sessão noturna na Rod Laver Arena.

Graças ao triunfo frente ao moscovita (oitavo da hierarquia), o jovem, de 22 anos, garantiu o apuramento inédito para os oitavos de final e um encontro com o polaco Hubert Hurckacz (10.º ATP), 25 anos depois de o seu pai Petr Korda erguer o troféu, em 1998, em Melbourne Park.

Tal como Hurckacz que precisou de cinco sets para se impor ao canadiano Denis Shapovalov, por 7-6 (7-3), 6-4, 1-6, 4-6 e 6-3, o checo Jiri Lehecka (71.º) também lutou muito para colocar um ponto final na participação do favorito britânico, Cameron Norrie (12.º ATP), com os parciais de 6-7 (8-10), 6-3, 3-6, 6-1 e 6-4.

Nos oitavos de final, Lehecka vai medir forças com o canadiano Félix Auger-Aliassime, sétimo cabeça de série e responsável pela derrota do argentino Francisco Cerundolo (28.º), por 6-1, 3-6, 6-1 e 6-4, para aceder pelo terceiro ano consecutivo à fase seguinte da prova.

Na competição feminina, a principal candidata ao título nos Antípodas, a polaca Iga Swiatek, de 21 anos, qualificou-se tranquilamente para os oitavos de final, ao dominar a espanhola Cristina Bucsa, por 6-0 e 6-1, em apenas 55 minutos.

A número um mundial, detentora de três títulos do Grand Slam (Roland Garros 2020 e 2022, e Open dos Estados Unidos 2022), vai agora defrontar a cazaque Elena Rybakina, campeã de Wimbledon, que afastou a norte-americana Danielle Collins, 13.ª cabeça de série, em três partidas, pelos parciais de 6-2, 5-7 e 6-2.

Assim como Swiatek, semifinalista há um ano em Melbourne Park, a norte-americana Jessica Pegula, terceira colocada no ranking WTA, também não encontrou dificuldades para se impor à adversária, a ucraniana Marta Kostyuk (61.ª do ranking WTA), em dois sets, por 6-0 e 6-2, e marcar duelo com a checa Barbora Krejcikova (23.ª).

A jovem norte-americana Coco Gauff, sétima do mundo, aos 18 anos, também confirmou o favoritismo diante a compatriota Bernarda Pera (41.ª), por 6-3 e 6-2, ao passo que a bielorrussa Victoria Azarenka (24.ª), bicampeã do Open da Austrália (2012 e 2013), despachou a norte-americana Madison Keys (13.ª) em três parciais, por 1-6, 6-2 e 6-1.

A encerrar a jornada no Margaret Court Arena, mais um desfecho surpreendente, com a chinesa Lin Zhu (87.ª) a garantir a estreia nos oitavos de final de um torneio do Grand Slam às custas da grega Maria Sakkari (6.ª), por 7-6 (7-3), 1-6 e 6-4.