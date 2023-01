Open da Austrália: Tommy Paul repete feito de Andy Roddick em 2009

Tommy Paul celebra a passagem às meias-finais do Open da Austrália

Redação com Lusa

Tenista norte-americano está nas meias-finais do Grand Slam.

O tenista Tommy Paul tornou-se no primeiro norte-americano a alcançar as meias-finais do Open da Austrália desde Andy Roddick, em 2009, ao vencer o seu compatriota Ben Shelton.

Numa partida que durou três horas e seis minutos, Tommy Paul bateu Shelton por 7-6(6), 6-3, 5-7 e 6-4.

Paul será o último representante norte-americano num quadro que acumulou quatro tenistas dos Estados Unidos nos oitavos de final (Sebastian Korda, Tommy Paul, J.J. Wolf y Ben Shelton).

O tenista norte-americano vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre o sérvio Novak Djokovic e o russo Andrei Rublev, que decorrerá na sessão noturna da Rod Laver Arena.