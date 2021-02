Open da Austrália: reviravolta épica de Tsitipas sobre Nadal nos quartos de final

Tsitipas (à direita) vergou o número 2 do mundo

Espanhol chegou a ter dois sets de vantagem, mas permitiu a reação do jovem grego, que vai enfrentar Daniil Medvedev nas "meias" do aberto australiano

Stefanos Tsitipas derrotou esta quarta-feira Rafael Nadal nos "quartos" do Open da Austrália e avançou para a próxima fase do torneio australiano, onde vai defrontar o russo Daniil Medvedev por um lugar na final do primeiro "major" da temporada.

Protagonista de um bom início de jogo, o tenista espanhol abriu dois sets de vantagem (6-3 e 6-2) sobre o jovem gredo, mas acabou surpreendido por uma reviravolta épica do adversário (7-6, com 7-4 no tie-break, 6-4 e 7-5) num jogo que durou quatro horas e cinco minutos.