Open da Austrália: Nuno Borges afastado pelo italiano Lorenzo Sonego

Tenista português derrotado logo na primeira ronda.

O tenista português Nuno Borges foi afastado do Open da Austrália no primeiro round pelo italiano Lorenzo Sonego, numa partida que teve quatro sets. Sonego venceu a partida por 7-6 (4), 6-3, 6-7 (6) e 6-1.

Nuno Borges era um dos dois únicos tenistas portugueses com acesso ao quadro principal do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começou esta segunda-feira e decorre até 29 de janeiro, em Melbourne Park.

O outro português na competição é João Sousa, número um nacional e 82.º classificado no ranking ATP, que vai disputar a sua 12.ª edição no "Happy Slam".

João Sousa, de 33 anos, tem já uma vasta experiência nestes palcos, jogando desde 2011 em Melbourne Park, onde só falhou uma edição, em 2021, por ter testado positivo à covid-19 na véspera da viagem, e tendo alcançado três vezes a terceira ronda, em 2015, 2016 e 2019.

Na abertura do Open da Austrália, João Sousa terá como primeiro adversário o espanhol Roberto Bautista-Agut, que figura no 26.º lugar na classificação ATP, e com quem mantém um duelo equilibrado (3-3) no confronto direto.