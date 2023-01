Open da Austrália: Nadal vence britânico Jack Draper após quatro sets

Redação com Lusa

Tenista espanhol iniciou a defesa do título no Grand Slam.

O tenista espanhol Rafael Nadal começou a defesa do título no Open da Austrália com uma luta de quatro sets para uma vitória sobre o britânico Jack Draper.

Nadal não estava na sua melhor forma, mas conseguiu vencer Draper por 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1, numa partida que durou mais de três horas e meia na Rod Laver Arena.

Esta foi a primeira vitória de Nadal em 2023. O tenista tinha perdido seis das sete competições anteriores, desde o final da temporada passada.

As americanas Jessica Pegula, Coco Gauff e Danielle Collins, vice-campeã de 2022 em Melbourne Park, passaram à segunda ronda na competição feminina.

A maior surpresa do dia foi a desistência do finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, que deverá ser operado ao joelho esquerdo.

A competição começou esta segunda-feira e termina a 29 de janeiro.