Open da Austrália: Nadal e Barty confirmam em jornada com duas desistências

Rafael Nadal e Ashleigh Barty, líder do ranking mundial de ténis feminino, qualificaram-se para os quartos de final do Open da Austrália, numa jornada pautada pelas desistências dos adversários de Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev.

Num dos duelos mais aguardados do dia na Rod Laver Arena, o esquerdino de Manacor, número dois mundial, não encontrou grande oposição por parte do adversário italiano Fabio Fognini (17.º ATP), que saiu derrotado em três sucessivos "sets", por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 16 minutos.

Sem perder um único "set" nos quatro desafios disputados em Melbourne e já sem vestígios da lesão nas costas, Rafael Nadal, de 34 anos, assegurou pela 13.ª vez a presença nos quartos de final do "major" dos Antípodas e 43.ª vez num torneio do Grand Slam, marcando assim encontro com o grego Stefanos Tsitsipas que hoje não foi a jogo, devido à desistência de Matteo Berrettini.

O jogador italiano, 10.º colocado na hierarquia ATP, havia apresentado queixas na zona abdominal no final do encontro da terceira ronda ganho ao russo Karen Khachanov, por 7-6 (7-1), 7-6 (7-5) e 7-6 (7-5), e não conseguiu recuperar da lesão a tempo de desafiar o helénico, sexto do circuito.

"Tenho uma lesão na parte superior do abdominal. Falei com os médicos e eles disseram que podia agravar. Não estou a 100% e, por isso, decidi não jogar, porque não valia a pena arriscar" contou Berrettini, em conferência de imprensa.

Tal como Tsitsipas, que voltou a integrar o "top-8" do primeiro "major" da época, depois da primeira vez em 2019, o russo Andrey Rublev também beneficiou da retirada do norueguês Casper Ruud, igualmente a padecer de uma lesão abdominal, para continuar em prova, quando vencia por 6-2 e 7-6 (7-3), ao fim de uma hora e 17 minutos.

Pela primeira vez nos quartos de final em Melbourne e quarta num torneio do Grand Slam, Rublev, número oito mundial, vai defrontar agora o amigo e compatriota Daniil Medvedev, a quem nunca conseguiu ganhar nos três encontros anteriores, o último dos quais no Open dos Estados Unidos em 2020.

"Pelo menos um russo vai às meias-finais, essa é a boa notícia. Mas vai ser um encontro difícil. Na última vez ele ganhou-me nos quartos de final do US Open e agora vamos jogar outra vez nos "quartos", mas do Open da Austrália. Vamos ver o que acontece, espero que seja uma grande luta e possamos jogar a um grande nível", afirmou Rublev, que na última temporada venceu cinco torneios e há uma semana fez equipa com Medvedev no triunfo na ATP Cup.

Medvedev, que aos 25 anos figura no quarto lugar da hierarquia mundial, por sua vez, registou a sua 18.ª vitória consecutiva no circuito, desta feita frente ao norte-americano Mackenzie McDonald (192.º do mundo), por 6-4, 6-2 e 6-3, em uma hora e 29 minutos, para se estrear igualmente no "top-8" do "major" australiano.

Na competição feminina, a australiana e número um mundial, Ashleigh Barty, eliminou com relativa facilidade a norte-americana Shelby Rogers, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 11 minutos, e marcou encontro com a checa Karolina Muchova (27.ª do circuito), após a vitória desta ante a belga Elise Mertens, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-5.

Ao contrário de Barty, campeã de Roland Garros em 2019 e que regressa aos quartos de final depois de ter marcado presença nas meias finais há um ano em Melbourne, a ucraniana Elina Svitolina, quinta do mundo, não foi capaz de provar o seu favoritismo diante a norte-americana Jessica Pegula (61.ª do ranking), que, ao vencer por 6-4, 3-6 e 6-3, vai estrear-se nos quartos de final de um "major" frente à amiga e compatriota Jennifer Brady, que superou nos oitavos de final a croata Donna Vekic, por 6-1 e 7-5.