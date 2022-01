Open da Austrália: Murray cai na segunda ronda diante de qualifier

Redação com Lusa

Andy Murray, cinco vezes finalista do Open da Austrália, foi hoje afastado na segunda ronda do primeiro Grand Slam da temporada ao perder em três sets frente ao qualifier japonês Taro Daniel.

O britânico de 34 anos, atual número 113 da ATP, foi derrotado por triplo 6-4 pelo 120º tenista mundial, após duas horas e 48 minutos de encontro.

Finalista vencido em Melbourne Park em 2016, 2015, 2013, 2011 e 2010, Murray recebeu um wild card da organização e, na ronda inaugural, causou sensação ao regressar aos triunfos no torneio cinco anos depois.

Membro do denominado Big Four, juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray tem uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias e estado afastado dos courts.

Campeão olímpico em Londres'2012 e no Rio'2016 e duas vezes vencedor de Wimbledon e uma do Open dos Estados Unidos, o escocês é também um dos mais populares e carismáticos tenistas do circuito.