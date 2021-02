Open da Austrália: líder Barty eliminada nos quartos de final

Derrota por 2-1 com Karolina Muchova, 27.ª do ranking mundial.

A australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial de ténis, foi eliminada pela checa Karolina Muchova, 27.ª do ranking, nos quartos de final do Open da Austrália.

Na Rod Laver Arena, Barty , de 24 anos, venceu o primeiro set por 6-1, perdendo depois os seguintes dois pelos parciais 3-6 e 2-6.

A partida que durou uma hora e 57 minutos tornou-se histórica para Karolina Muchova, já que foi a sua primeira vitória nos quartos de final de um grand slam.

Karolina Muchova segue assim para as meias finais do Open da Austrália onde deverá enfrentar a vencedora do encontro entre as norte-americanas Jennifer Brady e Jessica Pegula.