Open da Austrália: Halep domina e acede aos oitavos de final

Tenista romena venceu com tranquilidade a russa Veronika Kudermetova.

A tenista romena Simona Halep dominou por completo a russa Veronika Kudermetova e garantiu o apuramento para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que está a decorrer Melbourne Park.

A número dois mundial e finalista do torneio em 2018 derrotou a jovem adversária, de 23 anos que figura no 36.º lugar no ranking WTA, em dois rápidos sets, com os parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 18 minutos.

Nos oitavos de final, Simona Halep, detentora de dois títulos do Grand Slam (Roland Garros em 2018 e Wimbledon em 2019), vai defrontar a vencedora do encontro entre a polaca Iga Swiatek (17.ª), campeã do "major" francês, e a francesa Fiona Ferro (46.ª).