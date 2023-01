Open da Austrália: estreantes Rybakina e Sabalenka decidem final

Numa jornada dedicada às meias-finais femininas em Melbourne Park, Rybakina, de 23 anos, voltou a fazer história, ao tornar-se na primeira tenista cazaque a qualificar-se para o encontro do título no "Happy Slam", graças a um triunfo sobre a bielorrussa Victoria Azarenka

A tenista cazaque Elena Rybakina, campeã de Wimbledon, assegurou esta quinta-feira a qualificação inédita para a final do Open da Austrália, segunda nos últimos três torneios do Grand Slam, e um duelo com a também estreante bielorrussa Aryna Sabalenka.

Numa jornada dedicada às meias-finais femininas em Melbourne Park, Rybakina, de 23 anos, voltou a fazer história, ao tornar-se na primeira tenista cazaque a qualificar-se para o encontro do título no "Happy Slam", graças a um triunfo sobre a bielorrussa Victoria Azarenka, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3.

Leia também Benfica Brooks de volta à Alemanha: saiba quanto vai render ao Benfica Central já deixou o plantel encarnado para reforçar o Hoffenheim numa ligação válida até 2024. Uma verba em torno do meio milhão de euros e a poupança de salários resultam de mais uma saída do plantel. Desde o início do ano, é o terceiro central negociado, depois de Conti e João Victor.

Num embate muito equilibrado e em que chegou a ter um "break" de desvantagem na primeira partida, a 25.ª jogadora do mundo conseguiu dar a volta ao encontro e superar a experiente bielorrussa, bicampeã do primeiro "major" da temporada (2012 e 2013), ao fim de uma hora e 41 minutos, com 30 "winners" e 21 erros não forçados, contra os 26 pontos ganhantes e 27 faltas não provocadas da adversária.

"Não tive pontos fáceis nos meus serviços, como quando joguei durante o dia. Sabia que tinha de me ajustar. Estava a fazer bem as coisas, era uma questão de me focar mais nesses momentos importantes. No geral, joguei ponto a ponto independentemente do resultado e tudo correu bem", explicou a cazaque em "court", confessando estar confiante para a final.

Leia também Sporting Porro já prepara as malas: nova reunião hoje e entendimento quase fechado Tottenham voltou à carga mas ainda não cumpriu as exigências que permitem o acordo. Esta quinta-feira há uma nova ronda de conversações. Tiveram ontem lugar negociações entre representantes dos leões, do clube inglês e intermediários para tentar concluir a operação que levará o lateral-direito espanhol para os spurs.

Depois de eliminar ao longo do caminho a norte-americana Danielle Collins, finalista em 2022, a polaca Iga Swiatek, número um mundial, e a letã Jelena Ostapenko, campeã em Roland Garros em 2018, Elena Rybakina, que se tornou também na primeira tenista cazaque a vencer em Wimbledon, vai ter como última adversária Aryna Sabalenka, uma jogadora que ainda não cedeu um set em 10 triunfos registados esta temporada.

A bielorrussa, número cinco mundial, travou uma equilibrada batalha com a polaca Magda Linette, 45.ª classificada na hierarquia WTA, mas conseguiu levar a melhor, por 7-6 (7-1) e 6-2, para se apurar pela primeira vez para a final de um torneio do Grand Slam.

Aryna Sabalenka, que conquistou o 11.º título da carreira em Adelaide já esta época, perdeu todas as três meias-finais que havia disputado anteriormente (Wimbledon 2021, Open dos Estados Unidos em 2021 e 2022), mas, graças a 33 "winners" e 25 erros não forçados, face aos nove pontos ganhantes e 16 faltas não provocadas de Linette, vai lutar pelo título do Open da Austrália com uma adversária, Elena Rybakina, com quem nunca perdeu.