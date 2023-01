Open da Austrália: Djokovic sobrevive à razia entre cabeças de série

Foi um dia recheado de surpresas a encerrar a segunda jornada do "Happy Slam", ao qual escapou o antigo número um mundial, atualmente na quinta posição, graças a um triunfo 'suado' frente ao francês Enzo Couacaud (191.º ATP), em quatro sets

O sérvio Novak Djokovic, nove vezes campeão do Open da Austrália, foi testado esta quinta-feira na segunda ronda em Melbourne Park, mas sobreviveu à razia entre cabeças de série, como Casper Ruud, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Ons Jabeur.

Foi um dia recheado de surpresas a encerrar a segunda jornada do "Happy Slam", ao qual escapou o antigo número um mundial, atualmente na quinta posição, graças a um triunfo 'suado' frente ao francês Enzo Couacaud (191.º ATP), em quatro sets, pelos parciais de 6-1, 6-7 (5-7), 6-2 e 6-0.

À procura de igualar o recorde de 23 títulos do Grand Slam de Rafael Nadal, Djokovic recebeu assistência médica fora do "court" à perna esquerda e cedeu a segunda partida, mas conseguiu 'dar a volta ao texto' com um nível de jogo elevado e, ao fim de três horas e cinco minutos, marcou encontro com o búlgaro Grigor Dimitrov, responsável pela derrota do sérvio Laslo Djere, por 6-3, 6-2 e 6-0.

"Hoje aconteceu muita coisa. Crédito dele por ter lutado, jogou muito bem, especialmente no segundo set. Mereceu levar o encontro a quatro sets. Recebemos os dois assistência, tivemos alguns problemas, mas consegui responder bem no terceiro e quarto sets", comentou o tenista de Belgrado, dizendo que a perna "não está boa" e vai "rezar a Deus e ao fisioterapeuta" para ajudar.

Assim como Novak Djokovic, de 35 anos, o russo Andrey Rublev, quinto cabeça de série, também conseguiu superar a segunda eliminatória, ao levar a melhor ante o finlandês Emil Ruusuvuori (46.º ATP), por 6-2, 6-4, 6-7 (2-7) e 6-3, mas o mesmo não aconteceu com Casper Ruud, segundo pré-designado.

Depois do desaire de quarta-feira do primeiro cabeça da série, o espanhol Rafael Nadal, o jovem norueguês, que podia sair da Austrália como número um mundial, caso conquistasse o troféu, foi eliminado pelo norte-americano Jenson Brooksby (39.º ATP) em quatro parciais, por 6-3, 7-5, 6-7 (4-7) e 6-2, ao fim de três horas e 55 minutos, naquela que é a sua estreia no primeiro "major" da época.

Graças à vitória, alcançada com 50 "winners" e 48 erros não forçados face aos 33 pontos ganhantes e 55 faltas não provocadas de Ruud, Brooksby, de 22 anos, vai jogar com o compatriota Tommy Paul por uma vaga nos oitavos de final, assim como o dinamarquês Holger Rune (10.º ATP) vai defrontar o francês Ugo Humbert, após ultrapassar o norte-americano Maxime Cressy, por 7-5, 6-4 e 6-4.

Numa sessão em que os portugueses João Sousa e Francisco Cabral perderam na abertura da competição de pares com o sérvio Nikola Cacic (82.º da hierarquia de pares) e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi (76.º), por 4-6, 6-3 e 6-4, o norte-americano Taylor Fritz (nono no ranking ATP) ficou fora do quadro de singulares, após a derrota ante o australiano Alexei Popyrin (113.º ATP), em cinco sets, por 6-7 (4-7), 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8) e 6-2.

Entre os principais cabeças de série, o alemão Alexander Zverev, 12.º pré-designado e semifinalista do torneio em 2020, também travou uma dura batalha com o "lucky loser" Michael Mmoh (107.º ATP), mas acabou por ficar pelo caminho, ao cabo de quatro parciais, por 6-7 (1-7), 6-4, 6-3 e 6-2.

A seguir a tendência desta quinta no quadro masculino de singulares, a competição feminina também ficou 'órfã' de uma das maiores candidatas ao título, a tunisina Ons Jabeur, número dois na hierarquia WTA, eliminada pela checa Marketa Vondrousova (86.ª WTA) em três sets, com os parciais 6-1, 5-7 e 6-1, ao encerrar da sessão noturna na Rod Laver Arena.

Tal como Jabeur, vice-campeã de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, a russa Veronika Kudermetova, nona pré-designada, foi igualmente surpreendida pela "qualifier" norte-americana Katie Volynets (113.ª WTA), pelos parciais de 6-4, 2-6 e 6-2, e despediu-se da competição australiana.

Já a francesa Caroline Garcia (quarta no ranking WTA) assegurou a manutenção em prova, após se impor à canadiana Leylah Fernandéz, por 7-6 (7-5) e 7-5, assim como a bielorrussa Aryna Sabalenka (5.ª WTA) bateu a norte-americana Shelby Rogers, por 6-3 e 6-1, para seguir em frente.