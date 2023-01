Open da Austrália: Djokovic luta com Tsitsipas pelo 22.º Grand Slam da carreira

Tsitsipas, número quatro do mundo, foi o primeiro a entrar em ação nas meias-finais desta sexta e, diante do russo Karen Khachanov, 20.º classificado no ranking ATP, travou um equilibrado duelo para se apurar pela primeira vez para o encontro do título do "Happy Slam"

O tenista sérvio Novak Djokovic passou esta sexta-feira pelo norte-americano Tommy Paul rumo à final do Open da Austrália, em Melbourne Park, onde vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas na corrida pelo 10.º troféu, 22.º "major" da carreira.

Tsitsipas, número quatro do mundo, foi o primeiro a entrar em ação nas meias-finais desta sexta e, diante do russo Karen Khachanov, 20.º classificado no ranking ATP, travou um equilibrado duelo para se apurar pela primeira vez para o encontro do título do "Happy Slam", em quatro parciais, por 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8) e 6-3.

Num duelo resolvido ao fim de três horas e 21 minutos na Rod Laver Arena, o helénico, de 24 anos, registou 66 "winners", 18 dos quais 'ases', contra 34 erros não forçados, face aos 46 pontos ganhantes e 32 faltas não provocadas do adversário, para levar a melhor sobre o moscovita e atingir, pela segunda vez na carreira, a final de um torneio do Grand Slam, depois de Roland Garros em 2021, ano em que perdeu para Djokovic.

"São para momentos como estes que tenho trabalhado no duro. Poder jogar finais como esta, mas finais com um sentido ainda maior. É uma final de um Grand Slam e estou a lutar pelo número um. É um sonho de criança ser número um do mundo. Estou perto. Estou contente por esta oportunidade de ter chegado aqui na Austrália, que é um sítio com enorme significado para mim", comentou Tsitsipas em court.

Do outro lado da rede no último desafio do primeiro "major" da temporada estará igualmente um jogador que poderá voltar a recuperar a liderança do ranking ATP, Novak Djokovic, caso conquiste o 10.º troféu em Melbourne Park.

O tenista de Belgrado, nove vezes campeão do Open da Austrália, não encontrou grandes dificuldades para superar Tommy Paul (35.º ATP), a estrear-se numa meia-final do Grand Slam aos 25 anos, e garantiu a continuidade em prova em sucessivos sets, com os parciais de 7-5, 6-1 e 6-2, em duas horas e 20 minutos.

Consumado o triunfo sobre o norte-americano, Novak Djokovic, que nunca perdeu uma meia-final e uma final do torneio australiano, marcou encontro com Stefano Tsitsipas, com quem apenas perdeu duas vezes nos 12 confrontos diretos.

No domingo, a partir das 08:30, estará em jogo o título de 2023 do Open da Austrália e a liderança do ténis mundial. Enquanto o grego vai tentar arrebatar o primeiro "major" da carreira e subir ao topo da hierarquia mundial, o sérvio, de 35 anos, vai lutar por igualar o recorde de 22 títulos do Grand Slam do espanhol Rafael Nadal e recuperar o estatuto de número um mundial.