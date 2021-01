Open da Austrália: estava em pleno jogo quando chegou o teste positivo à covid-19

O tenista norte-americano Denis Kudla testou positivo mas o resultado só foi conhecido durante o qualifying.

Denis Kudla teve conhecimento da infeção pelo novo coronavírus durante o jogo frente ao marroquino Elliot Benchetrit, que venceu, na primeira ronda do qualifying para o Open da Austrália, em Doha.

O árbitro do encontro decidiu terminar o encontro, no qual Kudla se impôs por 6-4 e 6-3, uma vez que já tinha sido iniciado quando a organização recebeu o resultado do teste ao norte-americano, 114.º do ranking mundial.

O marroquino de origem francesa Elliot Benchetrit, 221.º do mundo, deu conta do seu apuramento para a segunda ronda da qualificação, através da sua conta no Instagram, lamentando o sucedido.

"A ideia dos testes é para obter informação previamente, não para colocar em risco as outras pessoas. Inexplicavelmente, podemos jogar antes de receber os resultados, porque estão a demorar mais do que o esperado", escreveu Benchetrit.

Kudla é o segundo tenista remetido ao confinamento durante esta fase do primeiro Grand Slam do ano, que decorre no Catar, depois do argentino Francisco Cerundolo.