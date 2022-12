Open da Austrália aumenta prémios e atinge valor recorde

Nos últimos 20 anos, os prémios do Open da Austrália aumentaram 321 por cento (excluindo a inflação).

Os prémios monetários do Open da Austrália, que começa em 16 de janeiro de 2023, em Melbourne, atingem um valor recorde de 76,5 milhões de dólares australianos (48,3 milhões de euros), um aumento de 3,4 por cento, anunciaram esta quinta-feira os organizadores.

Os vencedores dos títulos de singulares feminino e masculino do primeiro torneio de Grand Slam da temporada de 2023 vão ganhar cada um 2,975 milhões de dólares australianos (1,88 ME) e também aumentam as somas recebidas pelos jogadores eliminados nas rondas anteriores.

Para um jogador eliminado na primeira fase do torneio, o valor a receber será de 106 250 dólares australianos (mais de 67 140 euros, o que representa um aumento de 3,2 por cento) e na segunda fase de 158 850 (cerca de 100 000 euros).

O diretor do torneio, Craig Tiley, disse que os prémios totais dos torneios disputados durante o verão australiano vão ultrapassar os 100 milhões de dólares australianos pela primeira vez, o equivalente a 63,2 milhões de euros.

"Ser capaz de oferecer as melhores oportunidades é fundamental para garantir o sucesso desses torneios e garantir que os melhores jogadores sejam devidamente recompensados", afirmou Craig Tiley.

Nos últimos 20 anos, os prémios do Open da Austrália aumentaram 321 por cento (excluindo a inflação).