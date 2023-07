Ons Jabeur vai jogar com Sabalenka nas meias-finais de Wimbledon

Redação com Lusa

Jabeur vence campeã Rybakina e está nas meias-finais.

A tenista tunisina Ons Jabeur, finalista em 2022, qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao eliminar a cazaque Elena Rybakina, detentora do troféu.

Na reedição da final de 2022, Jabeur, sexta da hierarquia mundial, superiorizou-se a Rybakina, terceira, por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1, em uma hora e 53 minutos.

Nas meias-finais, a tunisina vai defrontar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial, que venceu a norte-americana Madison Keys, 18.ª do ranking, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.