"Ofereceram-me 60 mil euros para seduzir Djokovic, deitar-me com ele e gravá-lo"

Modelo sérvia conta que tentaram contratá-la para seduzir Novak Djokovic, deitar-se com o tenista e gravar.

Novak Djokovic tornou-se o tenista que liderou o ranking ATP por mais semanas consecutivas, tendo batido o recorde que pertencia a Roger Federer.

Por este motivo, o tenista sérvio decidiu celebrar, fazendo uma festa com as pessoas mais próximas que, segundo a revista Svet&Sandal, alguém com más intenções tentou sabotar a celebração, manchando a carreira e o casamento de Djokovic.

De acordo com a revista, alguém com muito dinheiro tentou contratar os serviços de uma modelo para seduzir Novak Djokovic e deitar-se com ele, gravando posteriormente as imagens para que saíssem para os meios de comunicação social.

A fonte da revista revelou que as intenções chegaram de Inglaterra, onde contrataram um homem que contactou com a modelo Natalija Scekic.

No entanto, o plano fracassou uma vez que, segundo o mesmo homem, deram-lhe um prazo muito curto de tempo para poder desenvolver o plano. A modelo também comentou o assunto: "É verdade que um tipo me contactou. Conheço-o da cidade e considerava-o uma pessoa séria. Conheço os trabalhos dele. Quando me pediu um encontro pensei que era um assunto comercial. No entanto, à medida que avançava a conversa, vi que não tinha nada a ver com a minha vida", começou a explicar.

"Pensei que se tratava de uma câmara oculta quando me disse que tinha de seduzir Novak e gravá-lo, mas para não me preocupar com essas coisas porque ele ocupava-se com isso. Disse que podia conseguir uns 60 mil euros por isso e uma viagem para onde quisesse. Ri-me, estava à espera que me dissesse que era uma brincadeira mas ele estava a falar muito a sério. Senti-me muito ofendida e humilhada", reconheceu Natalija Scekic.

"Espero que não tenha encontrado uma rapariga que queira fazer isso porque não é justo para Novak. É o nosso melhor embaixador, um homem exemplar, de família", finalizou.