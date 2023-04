Oeiras Open: Zsombor Piros conquista título mais importante da carreira

No Ladies Oeiras Open, que decorreu em simultâneo com o torneio masculino, ergueu o troféu Danka Kovinic (72.ª WTA), de Montenegro, ao ultrapassar na final a espanhola Rebeka Masarova (93.ª WTA), por duplo 6-2, conquistando em território nacional o 14.º título da carreira.

Zsombor Piros sagrou-se campeão do Oeiras Open, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, ao bater na final o argentino Juan Manuel Cerundolo no court central no Complexo de Ténis do Jamor.

O jovem tenista húngaro, de 23 anos, precisou de apenas dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4, para derrotar na final do torneio português, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis, o adversário Cerundolo, que havia superado Pedro Sousa nas meias-finais.

Graças ao triunfo, Zsombor Piros, número 134 no ranking ATP, conquistou o segundo título challenger em semanas consecutivas, depois da vitória em Split, e quarto título da carreira.

"Esta semana foi obviamente mais especial, porque acabei com o troféu nas mãos, mas, mesmo no ano passado, em que perdi com o Gastão Elias nos quartos de final, saí daqui com sensações muito positivas. Gosto muito do público português, o clube é maravilhoso e a cidade incrível, por isso gosto de tudo acerca deste torneio, confessou o campeão do Oeiras Open, após celebrar o 10.º triunfo consecutivo.

No Ladies Oeiras Open, que decorreu em simultâneo com o torneio masculino, ergueu o troféu Danka Kovinic (72.ª WTA), de Montenegro, ao ultrapassar na final a espanhola Rebeka Masarova (93.ª WTA), por duplo 6-2, conquistando em território nacional o 14.º título da carreira.