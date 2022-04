Oeiras Open II: Gastão Elias elimina Nuno Borges e ruma aos quartos

Consumado o seu terceiro triunfo ante o jovem português, de 25 anos, que já defrontou em seis ocasiões, Gastão Elias vai discutiu a passagem às meias-finais do Oeiras Open II com o vencedor do embate entre o cazaque Dmitri Popko (169.º) e o húngaro Zsombor Piros (227.º)

Gastão Elias, campeão do Oeiras Open I, eliminou hoje o compatriota Nuno Borges e garantiu a qualificação para os quartos-de-final do segundo torneio português do ATP Challenger Tour, a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.

No encontro mais aguardado da segunda ronda, o tenista da Lourinhã, número 173 do "ranking" ATP, nem entrou muito bem em jogo, mas conseguiu reagir e superar o maiato, 143.º colocado na hierarquia mundial, em três sets, pelos parciais de 2-6, 7-5 e 6-3, ao fim de duas horas e 32 minutos.

Consumado o seu terceiro triunfo ante o jovem português, de 25 anos, que já defrontou em seis ocasiões, Gastão Elias vai discutiu a passagem às meias-finais do Oeiras Open II com o vencedor do embate entre o cazaque Dmitri Popko (169.º) e o húngaro Zsombor Piros (227.º).

Nuno Borges, por sua vez, ainda vai voltar hoje ao "court" para, ao lado de Francisco Cabral, defrontar os polacos Szymon Walkow e Kacper Zuk, numa jornada de acesso às meias-finais da competição de pares.