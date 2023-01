Oeiras Indoor 1: João Domingues e Gonçalo Oliveira avançam para a segunda ronda

Redação com Lusa

Domingues e Oliveira avançam para a segunda ronda do Oeiras Indoor 1.

Os tenistas portugueses João Domingues e Gonçalo Oliveira carimbaram, esta terça-feira, o acesso à segunda ronda do Oeiras Indoor 1, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Jamor.

Domingues, natural de Oliveira de Azeméis, foi o primeiro a entrar em ação na jornada de hoje e precisou de três sets, pelos parciais de 1-6, 6-4 e 6-1, para bater Valentin Vacherot, do Mónaco, e marcar encontro com o austríaco Maximilian Neuchrist, na quarta-feira, às 11:00.

Já depois de João Domingues, número 287 no ranking ATP, foi a vez de Gonçalo Oliveira (507.º ATP) superar o adversário, o alemão Louis Wessels (309.º), para alcançar o triunfo na ronda de abertura, por 6-3 e 7-6 (9-7), ao fim de uma hora e 48 minutos.

Ao contrário do oliveirense e do portuense, que vai defrontar o belga Joris De Loore na segunda jornada, Pedro Sousa foi eliminado na estreia pelo germânico Elmar Ejupovic, 326.º colocado mundial, pelos parciais de 6-3 e 7-5, ficando a representação portuguesa no quadro de singulares reduzida a dois jogadores.

Na competição de pares, Fábio Coelho e Gonçalo Falcão levaram a melhor no confronto 100% nacional frente a Francisco Cabral e Jaime Faria, por 7-6 (7-5) e 6-4, tendo agora como próximo desafio a dupla terceira cabeça de série, formada pelo britânico Luke Johnson e o neerlandês Sem Verbeek.