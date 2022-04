"O Tiafoe subiu de nível e o Nuno Borges não conseguiu acompanhar"

Redação com Lusa

Declarações do treinador Rui Machado após a derrota de Nuno Borges, 2-1, frente a Frances Tiafoe.

O treinador Rui Machado defendeu esta quarta-feira que Nuno Borges acusou o desgaste dos dois primeiros sets, na derrota com o norte-americano Frances Tiafoe na segunda ronda do Estoril Open.

"Era um adversário bastante difícil, que joga bastante bem. O Nuno conseguiu jogar de igual para igual nos dois primeiros sets. Apesar de não ter ganho o primeiro, esteve sempre mais perto, à procura de um bocadinho mais, o que fez com que no segundo set, de certa maneira, conseguisse o break", começou por avaliar, à agência Lusa, o também capitão da seleção nacional da Taça Davis.

Rui Machado acredita que, como o tenista da Maia, número 131 do mundo, "esteve mais dentro [do encontro] e procurou um pouco mais, depois pesou um bocadinho mais a experiência e o esforço que o Nuno terá tido de fazer do ponto de vista físico e mental para nivelar o encontro, durante os dois primeiros sets".

O número dois nacional foi derrotado pelo 29.º jogador mundial pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 6-0.

"O início do terceiro set não correu muito bem, escapou-lhe uma ou outra bola, o Tiafoe subiu de nível e o Nuno não conseguiu acompanhar. Penso que ele não merecia um terceiro parcial tão expressivo, mas foi um bom jogo, tem que continuar a evoluir e está no bom caminho", acrescentou.

Além de defender que Borges, de 25 anos, "não tinha nada a defender" no Clube de Ténis do Estoril, onde há um ano foi travado igualmente na segunda ronda, o treinador diz que o seu pupilo "tem que continuar a evoluir, procurar fazer resultados e fazer o seu caminho."

"Esta semana foi mais uma experiência, a primeira em casa já com público e isso faz toda a diferença. Apesar da derrota, que sei que lhe custa muito, tem que sair daqui com a cabeça erguida e a pensar no futuro", rematou Rui Machado.