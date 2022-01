Comité Olímpico Sérvio condena tratamento dado a Novak Djokovic em Melbourne.

O Comité Olímpico Sérvio condenou o tratamento que está a ser dado ao tenista Novak Djokovic, em Melbourne, Austrália, assim como os comentários negativos que o número um do "ranking" mundial tem recebido.

O nove vezes campeão do Open da Austrália tem estado envolvido em polémica nos últimos dias, uma vez que continua retido em Melbourne, Austrália, por lhe ter sido negada a entrada no país para disputar o primeiro "major" da temporada, ao qual chegou ao abrigo de uma exceção médica que não justificou.

"Condenamos veementemente os procedimentos relativos à participação de Novak Djokovic no torneio australiano e consideramos que o melhor tenista do mundo não merece este tratamento e atitude", declarou o presidente do comité, Bozidar Maljkovic, de acordo com a agência de notícias sérvia Tanjug.

Além de se manifestar dececionado com o tratamento que a comunicação social australiana tem dado a "Nole" o dirigente critica também "certos" responsáveis pelos media espalhados no mundo.

Bozidar Maljkovic lembra que, em "todos os momentos, Djokovic demonstrou o maior respeito pelos seus adversários, independentemente da sua origem, assim como por todos os países que visitou, cultivando sempre os valores olímpicos".

Como tal, o organismo pede o maior "apoio durante este momento de grande injustiça humana e desportiva que Novak atravessa".

O sérvio, que não se vacinou contra a covid-19, apresentou um recurso na tentativa de evitar a deportação da nação que exige certificado de vacinação a todos os que a desejem visitar a Austrália.