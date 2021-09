O futuro de Alcaraz é risonho: "Vai ser número 1 dentro dos próximos 3 anos"

Personalidades do ténis rendidas ao eventual sucessor de Rafael Nadal

É a grande surpresa até ao momento da edição 2021 do US Open. Carlos Alcaraz bateu em cinco sets Stefanos Tsitsipas, o terceiro cabeça de série, e apurou-se para os oitavos de final da competição. O ténis reagiu com muitos elogios e previsões bem agradáveis para o jovem espanhol.

Evgeni Kafelnikov, antigo jogador russo, disse mesmo na sua conta de Twitter que Alcaraz será número um num prazo de três anos, no máximo.

Gerard Piqué e David Ferrer foram outras das personalidades que se manifestaram após a vitória do diamante espanhol em Nova York, mas foi a reação de Boris Becker, antigo campeão de torneios do Grand Slam, que fez furor.

"É a primeira vez que comento um jogo de Carlos Alcaraz e estou a ficar fã. O ténis tem um futuro brilhante», escreveu Becker, na sua conta de Twitter.