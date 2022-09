Nuno Borges vence na estreia em torneios ATP fora de Portugal

O maiato, 93.º do ranking mundial, apenas tinha entrado em duas edições do Estoril Open, com 'wild card', e nos três últimos torneios do 'Grand Slam' desta temporada - Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do torneio de Sófia, ao vencer o o bósnio Mirza Basic, na sua estreia num torneio do circuito ATP fora de Portugal.

O maiato, 93.º do ranking mundial, apenas tinha entrado em duas edições do Estoril Open, com 'wild card', e nos três últimos torneios do 'Grand Slam' desta temporada - Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos.

Leia também Internacional Juventus prepara limpeza e ex-FC Porto pode estar de saída Alex Sandro e Cuadrado, com ordenados na ordem dos seis e dos cinco milhões de euros, terminam contrato e a renovação está em risco. Quanto a entradas, Pulisic (Chelsea) é pretendido

Frente a Basic, 292.º da hierarquia ATP, Nuno Borges venceu por 3-6, 6-3 e 6-2, em uma hora e 36 minutos.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai encontrar o italiano Jannik Sinner, 10.º jogador do mundo, que, como primeiro cabeça de série, ficou isento da primeira eliminatória.