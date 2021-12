Nuno Borges termina Maia Open II como vice-campeão

Jovem maiato, de 24 ano, perdeu ante Chun-Hsin, na terceira final da época, em dois de três sets, ao cabo de pouco mais de duas horas

O tenista Nuno Borges terminou, este domingo, como vice-campeão o Maia Open II, ao perder, em três sets, a final com Tseng Chun-Hsin, oriunda de Taiwan, no Complexo Municipal de Ténis da Maia, no Porto.

O jovem maiato, de 24 anos, ainda venceu a primeira partida e travou um segundo set muito equilibrado, mas acabou derrotado ao fim de duas horas e 13 minutos, com os parciais de 5-7, 7-5 e 6-2, pelo antigo número um mundial de juniores e vice-campeão do Maia Open I.

Após conquistae, no sábado, o segundo título consecutivo de pares ao lado de Francisco Cabral, Nuno Borges, eliminado, na semana passada, nas meias-finais do Maia Open I, garantiu com a presença na final, ainda assim, a entrada no 'top 200' do "ranking" ATP.

O português campeão do Callenger de Antalya figura no 210.º posto da hierarquia mundial, mas na segunda-feira deverá ascender ao 194.º lugar, posição em que encerrará uma temporada em que iniciou como 399.º classificado.