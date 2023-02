Nuno Borges tem "um querer gigante que lhe dá consistência"

Com a ajuda de Rui Machado, seu treinador no CAR-Jamor, O JOGO traça-lhe o perfil do português de 26 anos que subiu a 85.º mundial

O nosso ténis de competição não é rico na História, mas não deixa de ter algumas boas histórias. A última leva a assinatura de Nuno Borges, autor cujo pseudónimo é Lidador, campeão do Abierto de Monterrey, naquela que, em termos de prize money, é a maior proeza de um português, atrás dos quatro títulos do Conquistador.

No chique evento mexicano, cativou quem o viu cumprir um caminho de sonho. Não perdeu nenhum set (10-0), cedeu uma única vez o serviço, impôs-se nos cinco tiebreaks e mostrou robustez mental - uma imagem de marca - ao salvar dois sets points no tiebreak, evitando uma partida extra na final. Na cerimónia da consagração, beijou a taça e brincou com Borna Gojo, o croata a quem ganhou, 6-4 e 7-6 (8/6), compensando a derrota sofrida nos campeonatos universitários dos EUA.

Uma semana após fazer 26 anos, Borges ascende à 85.ª posição do ranking ATP e supera Nuno Marques (86.º, em 1995), primeiro dos sete portugueses no top-100. Borges ainda não era nascido, mas trabalha com uma equipa técnica - Rui Machado, Gonçalo Nicau e Hugo Anão - que abraçou o profissionalismo tendo o portuense como uma referência.

"Foi o primeiro a quebrar essa barreira [top-100] e este é mais um momento de lhe agradecer a forma como elevou a bandeira de Portugal", destacou o maiato ao "Raquetc.com", sobre Nuno Marques.

Marques foi selecionador de Rui Machado, atual dono do cargo e, no dia a dia, responsável máximo pelo atleta que vem sendo afinado no CAR-Jamor.

O algarvio, antigo 59.º mundial, é considerado como a razão deste sucesso. Isso mesmo deixa Borges explícito, através de O JOGO: "É um grande exemplo, a referência desde o início da minha carreira profissional, o meu guia; essencial para me estabelecer a este nível e com um papel de mentor, para além de treinador, com quem espero continuar a aprender".

O próximo desafio é já manhã: Acapulco, também no México, em estreia no quadro principal de um ATP500, cujo sorteio lhe reservou o acessível qualifier americano Nick Chappell (432.º). Mais a sul, no ATP250 de Santiago do Chile, João Sousa (147.º) tem teste frente ao sérvio Laslo Djere (55.º).

"A capacidade de foco do Nuno é acima da média"

Alvo das maiores loas por parte de Nuno Borges, Rui Machado destaca-lhe, através de O JOGO, algumas virtudes.

Estendendo os louros ao resto do staff com quem trabalha no CAR-Jamor, considera o maiato "um jogador muito completo, com uma capacidade de foco acima da média nos momentos importantes e um querer gigante que lhe transmite forte consistência".

No aspeto mais técnico-tático, diz que o protegido "serve muito bem, joga um ténis muito agressivo e que retira tempo ao adversário, e lê de forma extraordinária os momentos chave do encontro". "É dos tenistas mais competitivos que alguma vez tivemos", concluiu o capitão da Seleção Nacional.