Nuno Borges segue para os quartos de final do torneio de Forli

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do torneio de Forli 5, ao vencer em três sets o italiano Salvatore Caruso, terceiro cabeça de série da prova transalpina do circuito challenger.

Nuno Borges, 171.º classificado do ranking mundial, impôs-se a Caruso, 153.º posicionado na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-2, 4-6 e 7-6 (7-3), após duas horas e 29 minutos de confronto, na segunda ronda do torneio em piso duro.

Após o domínio do português no primeiro set, no qual se impôs três vezes no serviço do italiano e cedeu apenas uma vez no seu, no segundo, bastou a Caruso apenas uma quebra de serviço ao adversário para restabelecer a igualdade.

No longo terceiro set, que teve a duração de uma hora e nove minutos, Caruso ganhou vantagem ao fazer o 2-1 no serviço de Nuno Borges, mas o português respondeu (4-4) e levou o encontro para o desempate, no qual se conseguiu superiorizar.

Nos quartos de final, Nuno Borges, de 25 anos, vai defrontar o norte-americano Alexander Ritschard, número 274 do mundo, que na quarta-feira eliminou o ucraniano Illya Marchenko, também em dois sets.