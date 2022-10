Nuno Borges perde e é eliminado na segunda ronda em Nápoles

Redação com Lusa

Tenista português derrotado pelo colombiano Daniel Elahl Galan.

O tenista português Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio de Nápoles, ao perder com o colombiano Daniel Elahl Galan, em dois sets.

Num encontro entre dois tenistas que treinaram juntos nos últimos dias, o colombiano, 72.º do mundo, superiorizou-se a Borges, 94.º da hierarquia ATP, por 7-6 (7-5) e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

No seu quarto torneio no circuito ATP, Borges chegou pela quarta vez à segunda ronda, mas, mais uma vez, não conseguiu ultrapassar esta fase.

O primeiro set foi muito equilibrado, com os dois tenistas a conseguirem um 'break' quase no início, mas depois a levarem o parcial para o tie-break, no qual o colombiano se impôs por 7-5.

No segundo set, Daniel Elahl Galan conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro jogo do português, gerindo essa vantagem quase até ao final, quando permitiu ao 'break' a Borges quando servia para fechar o encontro.

Contudo, o colombiano respondeu na mesma moeda logo de seguida e assegurou a terceira presença em quartos de final de ATP esta temporada.