Nuno Borges passa ronda inaugural do challenger de Varsóvia

O tenista português Nuno Borges passou esta terça-feira com distinção o primeiro teste no challenger de Varsóvia, ao bater na ronda inaugural o monegasco Lucas Catarina em dois sets.

O jogador natural da Maia, 283.º colocado no "ranking" ATP, precisou de uma hora e 22 minutos para, com 6-3 e 7-5, superar o jovem adversário, de 24 anos, que figura no 354.º lugar na hierarquia mundial, e garantir a manutenção no torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Depois de ter imposto duas quebras de serviço no primeiro parcial, sem enfrentar qualquer ponto de 'break', os dois tenistas travaram um duelo mais equilibrado na segunda partida, que acabou por ser favorável a Borges, graças a três "breaks" face a dois sofridos.

Na segunda eliminatória, o jovem maiato, de 24 anos, que esta temporada atingiu a segunda ronda no Estoril Open, naquela que foi a sua estreia no ATP Tour, e disputou a final do Oeiras Open 2, vai defrontar em Varsóvia o vencedor do encontro entre o espanhol Javier Barranco Cosano (312.º ATP) e o bósnio oitavo cabeça de série Mirza Basic (264.º ATP).