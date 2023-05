Nuno Borges não soube lidar com a birra: "Tenho de ser mais rijo e mais positivo"

Admite a O JOGO que tem de "ser mais rijo" em incidentes como o de ontem, em Aix-en-Provence.

O número um português e 74.º do ranking ATP perdeu o encontro da primeira ronda do Challenger que decorre no Country Club Axois, em França, "desaparecendo" de cena na sequência de um episódio burlesco protagonizado por Harold Hayot (241.º), impedindo o maiato de lutar por um ponto que fecharia o primeiro set. Depois da derrota, por 5-7 e 4-6, Nuno Borges explicou, ao pormenor, o incidente: "Estava a ser usado para treino um court ao lado e uma bola veio para o nosso, interrompendo e levando a repetir um ponto de finalização fácil para o adversário. Fui beneficiado, mas depois cai outra bola no court entre pontos, não distraiu ninguém, e ele decide usar isso no 30/40, set point para mim, parando o encontro".

O árbitro (francês) não controlou a birra do jovem Harold, interveio a supervisora e, volvidos três atribulados minutos, o maiato recomeçou pela porta errada. "Fiquei muito afetado, não soube lidar com a injustiça, perdi o fio e o foco no jogo, mas aprendi que tenho de ser mais rijo e mais positivo, para poder ultrapassar, mais bem preparado, estas situações", disse Borges, admitindo "não ter motivo para ficar tão afetado, pois estava ali para jogar e, apesar do que aconteceu, não estive bem e paguei caro o erro de não saber lidar com isso".