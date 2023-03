Nuno Borges na segunda ronda de qualificação do Masters 1 000 de Miami

Redação com Lusa

O tenista português Nuno Borges, número um nacional, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de qualificação do Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Steve Johnson em dois sets.

Um dia depois de conquistar o challenger de Phoenix, que lhe permitiu ascender ao 68.º lugar do ranking ATP, o seu melhor registo de sempre, Borges impôs-se ao 152.º colocado da hierarquia mundial pelos parciais de 6-4 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 16 minutos.

Na segunda e derradeira ronda do qualifying, o tenista luso terá pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Brandon Holt (193.º do mundo) e o croata Borna Gojo (113.º), que se defrontam esta segunda-feira.

Nuno Borges, que participa pela primeira vez no torneio na Florida, conquistou no domingo o challenger de Phoenix, também nos Estados Unidos, ao vencer na final o russo Alexander Shevchenko em três sets, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-1.