Nuno Borges fica-se pelos quartos de final no challenger de Kiev

O tenista português Nuno Borges foi esta sexta-feira eliminado pelo cazaque Timofey Skatov, em três equilibrados "sets", nos quartos de final do challenger de Kiev, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

O jogador da Maia, que figura no 283.º lugar no "ranking" ATP, cedeu a qualificação para as meias-finais ao adversário, número 299 da hierarquia mundial, ao cabo de um longo duelo, decidido em três horas e dois minutos, com os parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4.

Apesar da derrota em Kiev, onde Frederico Silva, o outro português em prova, perdeu na ronda inaugural, Nuno Borges deverá ascender à 271.ª posição do ranking mundial na próxima segunda-feira, quando a tabela for atualizada.

O jovem Timofe Skatov, de 20 anos, vai defrontar nas meias-finais o italiano Franco Agamenone (291.º ATP), que se impôs ao ucraniano Oleksii Krutykh, por 6-2 e 6-3.