Nuno Borges feliz pelo triunfo em Monterrey: "Não importa qual o torneio"

Borges, número um nacional, bateu no domingo ao final da noite Gojo (160.º ATP), em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-6 (8-6), e ergueu o terceiro troféu da categoria "challenger" da carreira, após as vitórias em Antália (Turquia), em 2021, e Barletta (Itália), em 2022

Nuno Borges revelou-se esta segunda-feira muito feliz com o título conquistado no "challenger" de Monterrey, frente ao croata Borna Gojo, e a subida ao 85.º lugar na hierarquia ATP, a sua melhor posição de sempre.

"É um novo "career high" [máximo de carreira], mas, acima de tudo, ganhar um torneio deixa-me mesmo contente. Não importa qual o torneio, é sempre uma sensação especial. A verdade é que estava a competir, a jogar a final e não estava a pensar nos números, porque acho que não ajuda muito pensar nessas coisas e correu bem. Estava focado só em ganhar aquele encontro, mas, depois do grande alívio de acabar como vencedor, dificilmente poderia ter ficado mais contente", confessou o maiato, em declarações à agência Lusa.

"Foi a semana perfeita, embora o termo teoricamente não exista, mas dificilmente poderia ter corrido melhor, ganhei os sets todos e cinco "tie-breaks". Foi um torneio muito complicado desde o início, mas dificilmente poderia ter corrido melhor. Consegui aproveitar muito bem as oportunidades, desde as primeiras rondas que estive muito decisivo nos momentos importantes e isso deu frutos ao longo do torneio", comentou.

Nuno Borges, de 26 anos, vai iniciar esta semana novo desafio no ATP 500 de Acapulco, no México, onde tem encontro marcado com o "qualifier" norte-americano Nick Chappell (432.º ATP) na primeira ronda.

"Tive sorte. Estava no "qualifying" de Acapulco e, à última hora, entrei. Se não fosse assim, não teria a possibilidade de jogar o torneio. Vou com mais confiança. Aproveitei para desfrutar um bocadinho da vitória ontem à noite [domingo] e esta segunda vou conseguir descansar um bocadinho para estar pronto para jogar amanhã [terça-feira]. Sei que são condições diferentes, mas vou de consciência tranquila para dar o meu melhor em Acapulco", rematou Nuno Borges.