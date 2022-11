Nuno Borges falha presença na final do Challenger de Bérgamo

Redação com Lusa

Borges, n.º 96 do ranking mundial e segundo cabeça de série do torneio, foi batido pelo n.º 265 do ranking ATP pelos parciais de 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 15 minutos

O tenista português Nuno Borges falhou este sábado o acesso à final do Challenger" de Bérgamo, em Itália, ao ser derrotado na meia-final pelo finlandês Otto Virtanen, numa partida decidida em apenas dois sets.

Borges, n.º 96 do ranking mundial e segundo cabeça de série do torneio, foi batido pelo n.º 265 do ranking ATP pelos parciais de 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 15 minutos.

Leia também Vídeos LaLiga contra a Superliga europeia: "Destruiria êxitos como o do FC Porto da Liga dos Campeões" Com um vídeo publicado nas redes sociais, esta sexta-feira, a LaLiga explicou os motivos pela qual é contra a criação de uma Superliga Europeia, um projeto anunciado em abril de 2021 e que acabou por cair por terra. Pelo menos por enquanto. A Liga espanhola dá o exemplo das campanhas de sucesso do FC Porto (e de outros clubes que não os tubarões europeus) na Champions para mostrar o porquê de ser contra esta ideia. Veja o vídeo.

Com esta derrotado, o tenista luso falha a presença no jogo decisivo, em que Virtanen vai enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff, 168.º do mundo.