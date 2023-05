Nuno Borges eliminado na segunda ronda em Roland Garros

Redação com Lusa

O tenista português Nuno Borges foi esta quarta-feira afastado na segunda ronda de Roland Garros, ao perder com o argentino Diego Schwartzman, antigo top 10 mundial, em três sets.

O número um nacional e 80.º jogador mundial foi derrotado pelo atual 95.º classificado da hierarquia ATP pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-3, em duas horas e 32 minutos

Com a eliminação de Borges por Schwartzman, que na terceira ronda vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, a representação portuguesa no Grand Slam parisiense de terra batida fica entregue a Francisco Cabral, que está a disputar o quadro de pares com o brasileiro Rafael Matos.