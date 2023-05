Nuno Borges eliminado na segunda ronda do Masters 1 000 de Roma

Derrota frente ao grego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeça de série

O tenista português Nuno Borges foi este domingo eliminado na segunda ronda do Masters 1 000 de Roma, ao perder por duplo 6-3 com o grego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeça de série do torneio italiano em terra batida.

Nuno Borges, 88.º classificado no ranking mundial, foi presa fácil no primeiro embate da carreira com Tsitsipas, quinto posicionado na hierarquia da ATP, que se impôs após uma hora e 11 minutos de encontro, interrompido no sábado devido à chuva e que ficou concluído este domingo.

Tsitsipas, finalista vencido em Roma no ano passado, quebrou logo o primeiro serviço de Nuno Borges e isso foi suficiente para conquistar o set inicial, impondo-se mais duas vezes no serviço do português no segundo parcial, a última das quais para fechar o encontro no primeiro match point que dispôs.

O número um português, de 26 anos, tinha-se qualificado pela primeira vez para a segunda ronda de uma prova do circuito masculino com a categoria Masters 1 000, ao impor-se na estreia ao sérvio Dusan Lajovic, número 46 do mundo, por 6-4 e 6-1.