Nuno Borges eliminado na segunda ronda do challenger de Lyon

Redação com Lusa

Tenista português foi derrotado pelo francês Alexandre Muller.

O tenista português Nuno Borges, quinto cabeça de série, foi eliminado na segunda ronda do challenger de Lyon, ao perder em dois sets com o francês Alexandre Muller, no torneio disputado em terra batida.

Nuno Borges, que ocupa o 130.º lugar no ranking mundial, foi batido por um adversário posicionado quase 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 224.ª posição, por 6-4 e 6-2, após uma hora e 22 minutos de confronto.

O tenista português, de 25 anos, não confirmou o favoritismo frente a Muller, que quebrou duas vezes o serviço do adversário em ambos os parciais, num encontro em que os pontos conquistados no segundo serviço se revelaram decisivos: 9 em 29 para Nuno Borges (31%) e 11 em 15 para o francês (73%).