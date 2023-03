Nuno Borges eliminado na primeira ronda em Miami

Perante o número 54 da hierarquia mundial, Nuno Borges viu chegar ao fim uma série de sete triunfos seguidos

Nuno Borges, número um nacional, foi eliminado do Masters 1 000 de Miami, nos Estados Unidos, ao perder em dois sets com o finlandês Emil Ruusuvuori, na primeira ronda do torneio.

O 68.º colocado do ranking ATP, em estreia num Masters 1.000, realizou o oitavo jogo em sete dias, sendo que neste periodo conquistou o "challenger" de Phoenix, também nos Estados Unidos, antes de ultrapassar o qualifying na Flórida e apurar-se para o quadro principal.

Perante o número 54 da hierarquia mundial, Nuno Borges viu chegar ao fim uma série de sete triunfos seguidos, tendo sido derrotado pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 19 minutos.

Na segunda ronda do torneio de Miami, Emil Ruusuvuori vai defrontar o espanhol Roberto Bautista-Agut, 28.º do mundo.

Leia também Internacional Mulher responde a Dani Alves: "Uns vão às exclusivas, outras continuam finas..." Internacional brasileiro está detido preventivamente desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona e terá escrito uma carta à mulher Joana Sanz, que avançou recentemente com um pedido de divórcio.