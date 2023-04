Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid

Borges, 74.º do ranking mundial, perdeu com o norte-americano, 61.º tenista do mundo, por 6-2 e 7-6 (9-7)

O tenista português Nuno Borges foi esta quinta-feira eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Madrid, ao perder com o norte-americano Marcos Giron, em dois sets.

Borges, 74.º do ranking mundial, perdeu com o norte-americano, 61.º tenista do mundo, por 6-2 e 7-6 (9-7), em uma hora e 23 minutos.

O número um português entrou mal no encontro e sofreu um 'break' logo no seu primeiro jogo de serviço e, sem ter qualquer possibilidade de quebrar o serviço do adversário, acabou por perder o primeiro parcial com nova quebra aos 5-2.

Num segundo parcial sem qualquer quebra de serviço - Borges não teve qualquer ponto de 'break' a seu favor em todo o encontro -, Giron acabou por se superiorizar no 'tie-break', no qual o português chegou a ter um ponto para fechar o set.

Pela segunda vez num quadro principal de um torneio da categoria Masters 1.000, o maiato, de 26 anos, voltou a não passar da primeira ronda, tal como tinha acontecido em Miami, sendo que em Indian Wells foi eliminado na qualificação.

Na segunda ronda, o norte-americano vai encontrar o argentino Sebastián Báez, campeão do Estoril Open em 2022, que esteve isento da primeira ronda.