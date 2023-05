Nuno Borges eliminado na primeira ronda do challenger de Aix-en-Provence

Tenista português derrotado pelo francês Harold Mayot.

O tenista português Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do challenger de Aix-en-Provence, em França, ao ser batido pelo francês Harold Mayot em apenas dois sets.

Borges, número um nacional e 74.º do ranking mundial, foi derrotado pelo 241.º da hierarquia, proveniente da fase de qualificação, pelos parciais de 7-5 e 6-4, num encontro que teve a duração uma hora e 58 minutos.

O tenista luso, de 26 anos, acaba assim a sua participação no quadro de singulares, mas vai continuar em prova no challenger francês em pares, ao lado do compatriota Francisco Cabral, enfrentando nos quartos de final os vencedores do encontro que opõe a dupla composta pelo neerlandês Matwe Middelkoop e alemão Andreas Mies à dupla do norte-americano Robert Galloway e do mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

Com a eliminação de Nuno Borges na primeira ronda, tal como aconteceu com João Sousa na véspera, o quadro de singulares já não conta com tenistas portugueses.